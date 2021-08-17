Samsung представила новый революционный дисплей для смартфонов

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Сегодня в 12:22
Samsung представила новый революционный дисплей для смартфоновОн позволит устройствам стать автономнее
Недавно Samsung официально представила свои новые гибкие смартфоны Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3. Как оказалось, компания не всё рассказала о новинках во время презентации. Она умолчала о том, что Galaxy Z Fold 3 получил OLED-экран нового поколения под названием Eco²OLED. И его можно назвать революционным.
Samsung рассказала, что новая панель Eco²OLED избавилась от традиционного поляризационного слоя, непрозрачной пластиковой плёнки, которая находится между самой панелью и верхним стеклом. Этот слой мешает внешнему свету входит и отражаться от дисплея, что улучшает контрастность и видимость. Однако он же поглощает часть света, испускаемого самой панелью, из-за чего экран потребляет больше энергии, чтобы обеспечить нормальную картинку.
Eco²OLED улучшает коэффициент пропускания до 33% и снижает энергопотребление до 25%. Проще говоря, новая технология обеспечивает более яркий дисплей при меньшем потреблении энергии.
Эта технология дебютировала в гибком экране Galaxy Z Fold 3, поэтому его будущие владельцы могут оценить новшество.