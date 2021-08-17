Samsung представила новый революционный дисплей для смартфонов

Samsung рассказала, что новая панель Eco²OLED избавилась от традиционного поляризационного слоя, непрозрачной пластиковой плёнки, которая находится между самой панелью и верхним стеклом. Этот слой мешает внешнему свету входит и отражаться от дисплея, что улучшает контрастность и видимость. Однако он же поглощает часть света, испускаемого самой панелью, из-за чего экран потребляет больше энергии, чтобы обеспечить нормальную картинку.

Eco²OLED улучшает коэффициент пропускания до 33% и снижает энергопотребление до 25%. Проще говоря, новая технология обеспечивает более яркий дисплей при меньшем потреблении энергии.

Эта технология дебютировала в гибком экране Galaxy Z Fold 3, поэтому его будущие владельцы могут оценить новшество.