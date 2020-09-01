Samsung представила новый складной смартфон с гибким экраном

Операционная система в устройстве оптимизирована под работу с несколькими экранами, как и в первом Galaxy Fold. Есть многооконный режим,а изображение с дополнительного переднего дисплея перемещается на основной при раскрытии смартфона, подстраиваясь под его размер. Пользоваться Galaxy Z Fold 2 можно как в полностью раскрытом режиме, так и в наполовину открытом — можно установить устройство на стол подобно ноутбуку. Также с помощью смартфона удобно снимать видео в одиночестве: чтобы Z Fold 2 начал съёмку, нужно лишь поднять ладонь перед камерой.