Samsung представила новый складной смартфон с гибким экраном
В Galaxy Z Fold 2 основной экран стал больше по сравнению со смартфоном предыдущего поколения Galaxy Fold — 7,6 дюйма против 7,2. Кроме того, новое устройство избавилось от большого прямоугольного выреза в дисплее. Фронтальная камера теперь располагается в аккуратном отверстии. Экран, кстати, получил максимальную частоту обновления 120 Гц. Этот параметр может изменяться в зависимости от контента.
Samsung
Дополнительный внешний дисплей тоже увеличился — с 4,6 дюйма до 6,2 дюйма. Корпус смартфона в сложенном состоянии стал тоньше — 16,8 мм в основании вместо 17,1 мм. Устройство имеет два динамика по бокам в разложенном виде. Samsung рассказала, что смартфон получил такую же технологию очистки, которая была встроена в Galaxy Z Flip. Поэтому гибкий экран аппарата остаётся защищён от пыли.
Samsung
Основная камера устройства представлена тремя 12-Мп модулями: ультраширокоугольным, основным и телефото. Фронтальная камера на основном экране 10-Мп. Ещё одна передняя камера в дополнительном дисплее такая же. Объём постоянной памяти Galaxy Z Fold 2 достигает 256 ГБ, а оперативной — 12 ГБ. Есть поддержка 5G. Ёмкость аккумулятора устройства достигает 4500 мАч.
Операционная система в устройстве оптимизирована под работу с несколькими экранами, как и в первом Galaxy Fold. Есть многооконный режим,а изображение с дополнительного переднего дисплея перемещается на основной при раскрытии смартфона, подстраиваясь под его размер. Пользоваться Galaxy Z Fold 2 можно как в полностью раскрытом режиме, так и в наполовину открытом — можно установить устройство на стол подобно ноутбуку. Также с помощью смартфона удобно снимать видео в одиночестве: чтобы Z Fold 2 начал съёмку, нужно лишь поднять ладонь перед камерой.
Samsung
Galaxy Z Fold 2 предлагается в двух цветовых вариантах: бронзовом и чёрном. Также Samsung представила особую дизайнерскую версию — Thom Browne Edition.
Samsung