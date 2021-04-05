Samsung представила новых «монстров автономности»

Обе модели получили 6,5-дюймовый дисплей разрешением 720 x 1600 пикселей. Частота обновления экрана Galaxy F12 достигает 90 Гц. Galaxy F02s оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 450, у него есть тройная камера (13 Мп + 2 Мп + 2 Мп). У модели Galaxy F12 камера уже имеет четыре датчика: 48 Мп + 5 Мп + 2 Мп + 2 Мп).

Смартфоны поддерживают только 4G, оснащены 15-Вт быстрой зарядкой. У Galaxy F02s ёмкость аккумулятора достигает 5000 мАч, а у Galaxy F12 — 6000 мАч.

Цены на первую модель начинаются со $122, а на вторую — со $150.