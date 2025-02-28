Samsung представила первый чип безопасности для защиты от квантовых кибератак

Опубликовано 28 февраля 2025, 07:301 мин.
Samsung представила первый чип безопасности для защиты от квантовых кибератакИнновации
Samsung разработала новый чип безопасности, предназначенный для защиты от киберугроз со стороны квантовых компьютеров. Чип, получивший название S3SSE2A, является первым чипом со встроенным аппаратным обеспечением для постквантовой криптографии (PQC).
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В отличие от большинства элементов безопасности, которые являются частью основного процессора смартфона, новый чип Samsung представляет собой дискретный элемент безопасности (DSE). Это означает, что он работает независимо, сохраняя данные в безопасности, даже если основной процессор подвергается атаке.
Samsung уже разослала образцы потенциальным покупателям. Компания видит преимущество в разработке собственных чипов безопасности, поскольку она также производит свои процессоры и смартфоны. Хотя Galaxy S25 поддерживает PQC программно, добавление специального аппаратного чипа повысит безопасность и ускорит дешифрование.