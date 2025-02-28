Samsung представила первый чип безопасности для защиты от квантовых кибератак

В отличие от большинства элементов безопасности, которые являются частью основного процессора смартфона, новый чип Samsung представляет собой дискретный элемент безопасности (DSE). Это означает, что он работает независимо, сохраняя данные в безопасности, даже если основной процессор подвергается атаке.

Samsung уже разослала образцы потенциальным покупателям. Компания видит преимущество в разработке собственных чипов безопасности, поскольку она также производит свои процессоры и смартфоны. Хотя Galaxy S25 поддерживает PQC программно, добавление специального аппаратного чипа повысит безопасность и ускорит дешифрование.