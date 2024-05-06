Samsung представила первый созданный с помощью ИИ мобильный 3-нм процессор

Такое сотрудничество с ИИ значительно сокращает время разработки и дает свои плоды, отмечают в компании. Новый 3-нм чип Samsung может похвастаться увеличением частоты процессора на 300 МГц и снижением энергопотребления на 10% - все это благодаря оптимизациям с помощью искусственного интеллекта, таким как компоновка и стратегии тактирования.

Хотя подробностей пока мало, предположения говорят о том, что в чипе используется второе поколение 3-нм техпроцесса Samsung (SF3) для повышения производительности и эффективности.