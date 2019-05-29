Samsung представила рекордно быструю зарядку для телефонов

Один из контроллеров также имеет дополнительную опцию для безопасности Secure Element, которая предотвращает несанкционированное использование зарядного устройства. Второй контроллер может обнаруживать влагу и останавливать процесс зарядки, чтобы пользователь не ударился током.

Новые зарядные устройства от Samsung должны стать первыми подобными на рынке. Ранее только Xiaomi показывала подобный девайс мощностью 100 ватт. Китайцы утверждали, что их новинка может полностью зарядить телефон с аккумулятором ёмкостью 4000 мАч за 17 минут.

Журналисты предполагают, что 100-ваттное зарядное устройство от Samsung может появиться уже в комплекте с новым флагманом Galaxy Note 10.