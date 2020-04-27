Samsung представила смартфон дешевле семи тысяч рублей

Пока смартфон под названием Galaxy J2 Core (2020) представлен только для индийского рынка. Он мало чем отличается от модели, которая была выпущена в 2018 году. Поэтому характеристиками вряд ли может удивить.

Работает устройство под управлением Android 8 Go. Оснащено экраном диагональю 5 дюймов и разрешением 540 x 960 пикселей. Над экраном расположена селфи-камера на 5 Мп. Основная камера представлена датчиком на 8 Мп, может записывать видео разрешением 1080p.

Смартфон имеет всего 16 ГБ постоянной памяти. Можно расширить microSD до 256 ГБ. Оперативной памяти лишь 1 ГБ. В качестве аппаратной основы Galaxy J2 Core (2020) выступает процессор Exynos 7570 Quad. Аккумулятор имеет ёмкость 2600 мАч. И что интересно, он съёмный.

Вы можете спросить, кому такой телефон нужен? Но в 2019 году его предшественник вошёл в пятёрку самых продаваемых смартфонов в России.