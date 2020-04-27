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Вчера 20:36

Samsung представила смартфон дешевле семи тысяч рублей

Вероятный хит продаж
Samsung представила смартфон дешевле семи тысяч рублей. В Индии он будет стоить 6300 рупий, что по текущему курсу равно примерно 6200 рублям. Телефон не может похвастаться продвинутыми характеристиками, но всё равно способен найти своего покупателя.

Пока смартфон под названием Galaxy J2 Core (2020) представлен только для индийского рынка. Он мало чем отличается от модели, которая была выпущена в 2018 году. Поэтому характеристиками вряд ли может удивить.

Работает устройство под управлением Android 8 Go. Оснащено экраном диагональю 5 дюймов и разрешением 540 x 960 пикселей. Над экраном расположена селфи-камера на 5 Мп. Основная камера представлена датчиком на 8 Мп, может записывать видео разрешением 1080p.

Смартфон имеет всего 16 ГБ постоянной памяти. Можно расширить microSD до 256 ГБ. Оперативной памяти лишь 1 ГБ. В качестве аппаратной основы Galaxy J2 Core (2020) выступает процессор Exynos 7570 Quad. Аккумулятор имеет ёмкость 2600 мАч. И что интересно, он съёмный.

Вы можете спросить, кому такой телефон нужен? Но в 2019 году его предшественник вошёл в пятёрку самых продаваемых смартфонов в России.

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