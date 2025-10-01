Samsung представила смартфон Galaxy A07 4G под видом Galaxy M07

Опубликовано 01 октября 2025, 18:161 мин.
Samsung представила смартфон Galaxy A07 4G под видом Galaxy M07С уже знакомыми характеристиками
Samsung без лишнего шума добавила новый смартфон Galaxy M07 на свой индийский сайт. По сути, это копия модели Galaxy A07 4G, которая вышла в августе, пишут СМИ.
Устройство получило 6,7-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 720×1600 и частотой обновления 90 Гц. Основная камера оснащена 50-мегапиксельным сенсором и вспомогательным датчиком глубины на 2 Мп, а фронтальная камера — 8 Мп. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мА·ч.
Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio G99 (поддерживает только 4G) в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить картой microSD. Есть разъём для наушников 3,5 мм, сканер отпечатков пальцев и защита IP54.
Samsung обещает пользователям шесть крупных обновлений Android и шесть лет обновлений безопасности. Пока Galaxy M07 доступен только в чёрном цвете и ещё не поступил в продажу.