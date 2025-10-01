Samsung представила смартфон Galaxy A07 4G под видом Galaxy M07

Устройство получило 6,7-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 720×1600 и частотой обновления 90 Гц. Основная камера оснащена 50-мегапиксельным сенсором и вспомогательным датчиком глубины на 2 Мп, а фронтальная камера — 8 Мп. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мА·ч.

Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio G99 (поддерживает только 4G) в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить картой microSD. Есть разъём для наушников 3,5 мм, сканер отпечатков пальцев и защита IP54.

Samsung обещает пользователям шесть крупных обновлений Android и шесть лет обновлений безопасности. Пока Galaxy M07 доступен только в чёрном цвете и ещё не поступил в продажу.