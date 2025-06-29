Samsung представила среднебюджетный Galaxy M36 с шестью обновлениями Android

Опубликовано 29 июня 2025, 13:151 мин.
Samsung представила среднебюджетный Galaxy M36 с шестью обновлениями AndroidМощным аккумулятором и долгой поддержкой
Samsung представила в Индии новый смартфон Galaxy M36. Он получил обновлённый дизайн, 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus+. Фронтальная камера на 13 МП размещена в каплевидном вырезе, а сзади — тройной модуль: основная камера на 50 МП, широкоугольная на 8 МП и макро-камера на 2 МП.
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Смартфон работает на фирменном процессоре Exynos 1380, доступен с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 128 или 256 ГБ. Устройство получит One UI 7 на базе Android 15 и целых шесть лет обновлений Android.
Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 25 Вт. Galaxy M36 выпускается в трёх цветах: оранжевом, чёрном и зелёном.
Цена на старте — от 22 999 рупий (примерно $269), но в рамках акции на запуск она снижена до 16 499 рупий (около $193). Продажи начнутся 12 июля на Amazon India и официальном сайте Samsung.