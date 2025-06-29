Samsung представила среднебюджетный Galaxy M36 с шестью обновлениями Android

Смартфон работает на фирменном процессоре Exynos 1380, доступен с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 128 или 256 ГБ. Устройство получит One UI 7 на базе Android 15 и целых шесть лет обновлений Android.

Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 25 Вт. Galaxy M36 выпускается в трёх цветах: оранжевом, чёрном и зелёном.

Цена на старте — от 22 999 рупий (примерно $269), но в рамках акции на запуск она снижена до 16 499 рупий (около $193). Продажи начнутся 12 июля на Amazon India и официальном сайте Samsung.