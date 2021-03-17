Samsung объявила российские цены смартфонов среднего уровня Galaxy A52 и A72
Все новые устройства вышли в корпусе с матовым покрытием. Купить их можно в четырёх цветах — чёрном, фиолетовом, белом и синем.
Samsung
Что касается камеры, то она почти одинаковая у всех трёх моделей. Основной модуль тут 64-мегапиксельный, оснащён оптической стабилизацией изображения. Его дополняют ультраширокоугольный модуль на 12 Мп, датчик глубины на 5 Мп у A52 и телефото на 8 Мп у A72. Последний упомянутый модуль позволяет получить трёхкратное оптическое увеличение. Четвёртый модуль — макрокамера на 5 Мп. Фронталка у смартфонов 32-мегапиксельная. Samsung обещает, что камера новинок позволит делать хорошие снимки даже при условиях низкой освещённости.
Samsung
Galaxy A52 5G получил экран частотой обновления 120 Гц, у остальных моделей этот показатель не превышает 90 Гц. Дисплей новинок, несмотря на повышенную яркость, защищает глаза пользователя благодаря снижению излучения синего света.
Galaxy A52 и Galaxy A52 5G получили батарею ёмкостью 4500 мАч, а Galaxy A72 — ёмкостью 5000 мАч. Компания утверждает, что смартфоны могут работать на одном заряде до двух дней.
Samsung
У смартфонов есть поддержка microSD. Хранилище можно расширить до 1 ТБ. В смартфонах Galaxy A52 и Galaxy A72 установлен процессор Snapdragon 720G, а в Galaxy A52 5G — Snapdragon 750G.
Цены и доступность в России:
Смартфоны будут доступны для покупки в России с 17 марта в лавандовом, черном и синем цветах по цене:
26990 рублей (128 ГБ) и 32990 рублей (256 ГБ) за Galaxy A52
35990 рублей (128 ГБ) и 39990 рублей (256 ГБ) за Galaxy A72.
|Технические характеристики
|Galaxy A52
|Galaxy A72
|Дисплей
|6.5” FHD+ Super AMOLED
|6.7” FHD+ Super AMOLED
|Infinity-O Display (1080 x 2400), 407 ppi
|Infinity-O Display (1080 x 2400), 394 ppi
|Частота обновления 90 Гц
|Частота обновления 90 Гц
|Размеры и вес
|75.1 x 159.9 x 8.4 мм
|77.4 x 165.0 x 8.4 мм
|189 г
|203 г
|Камера
|Фронтальная
|Фронтальная
|32МП ФФ (F2.2)
|32МП ФФ (F2.2)
|Основная
|Основная
|Основная: 64MP OIS AF (F1.8, 0.8µm)
|Основная: 64MP OIS AF (F1.8, 0.8µm)
|Ультраширокоугольная: 12MP ФФ (F2.2, 1.12µm)
|Ультраширокоугольная: 12МП ФФ (F2.2, 1.12µm)
|Макро: 5МП ФФ (F2.4, 1.12µm)
|Макро: 5МП ФФ (F2.4, 1.12µm)
|Глубины: 5MП ФФ (F2.4, 1.12µm)
|Tелефото (3x): 8МП (F2.4, 1.0µm)
|*Zoom
|*Zoom
|Цифровой зум до 10X
|Цифровой зум до 30X
|Оптический зум до 3X
|Процессор
|Snapdragon 720G 2 ядра х 2.3 ГГц + 6 ядер х 1.8 ГГц
|Snapdragon 720G 2 ядра х 2.3 ГГц + 6 ядер х 1.8 ГГц
|Память
|ОЗУ: 4/8ГБ
|ОЗУ: 6/8ГБ
|ПЗУ: 128/256ГБ
|ПЗУ: 128/256ГБ
|Расширение памяти и SIM
|2 слота (SIM 1 + SIM 2 или MicroSD)
|2 слота (SIM 1 + SIM 2 или MicroSD)
|Micro SD: до 1 ТБ
|Micro SD: до 1 ТБ
|Аккумулятор
|4,500 мАч (типовое значение)
|5,000 мАч (типовое значение)
|Зарядка
|Быстрая зарядка 25 Вт
|Быстрая зарядка 25 Вт
|* Проводная зарядка, совместимая с QC2.0 и AFC..
|* Проводная зарядка, совместимая с QC2.0 и AFC..
|* 25-ваттное зарядное устройство для Galaxy A52 с ускоренным зарядом продается отдельно, в комплекте с Galaxy A52 ЗУ 15 Вт
|* 25-ваттное зарядное устройство для Galaxy A52 с ускоренным зарядом продается отдельно, в комплекте с Galaxy A52 ЗУ 15 Вт
|ОС
|Android 11
|Android 11
|Сеть
|LTE
|LTE
|Подключение
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5GHz)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5GHz)
|Bluetooth® v 5.0
|Bluetooth® v 5.0
|USB Type 2.0-C
|USB Type 2.0-C
|Location (GPS, Глонасс, BeiDou, Galileo)
|Location (GPS, Глонасс, BeiDou, Galileo)
|Платежи
|NFC Samsung Pay, NFC Google Pay
|NFC Samsung Pay, NFC Google Pay
|Сенсоры
|Акселерометр, сенсор отпечатков пальцев, гироскоп, геомагнитный сенсор, датчик Холла, датчик освещенности, виртуальный датчик приближения
|Акселерометр, сенсор отпечатков пальцев, гироскоп, геомагнитный сенсор, датчик Холла, датчик освещенности, виртуальный датчик приближения
|Аутентификация
|Тип блокировки: графический ключ, PIN, пароль
|Тип блокировки: графический ключ, PIN, пароль
|Биометрическая блокировка: распознавание лица, датчик отпечатков пальцев
|Биометрическая блокировка: распознавание лица, датчик отпечатков пальцев
|Защита от влаги
|IP67
|IP67