Samsung объявила российские цены смартфонов среднего уровня Galaxy A52 и A72

У смартфонов есть поддержка microSD. Хранилище можно расширить до 1 ТБ. В смартфонах Galaxy A52 и Galaxy A72 установлен процессор Snapdragon 720G, а в Galaxy A52 5G — Snapdragon 750G.

Цены и доступность в России:

Смартфоны будут доступны для покупки в России с 17 марта в лавандовом, черном и синем цветах по цене: