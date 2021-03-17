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Сегодня в 17:00

Samsung объявила российские цены смартфонов среднего уровня Galaxy A52 и A72

Сразу три новинки под разный бюджет
Samsung сегодня представила новые смартфоны среднего класса — Galaxy A52, Galaxy A52 5G и Galaxy A72.

Все новые устройства вышли в корпусе с матовым покрытием. Купить их можно в четырёх цветах — чёрном, фиолетовом, белом и синем.

Samsung

Что касается камеры, то она почти одинаковая у всех трёх моделей. Основной модуль тут 64-мегапиксельный, оснащён оптической стабилизацией изображения. Его дополняют ультраширокоугольный модуль на 12 Мп, датчик глубины на 5 Мп у A52 и телефото на 8 Мп у A72. Последний упомянутый модуль позволяет получить трёхкратное оптическое увеличение. Четвёртый модуль — макрокамера на 5 Мп. Фронталка у смартфонов 32-мегапиксельная. Samsung обещает, что камера новинок позволит делать хорошие снимки даже при условиях низкой освещённости.

Samsung

Galaxy A52 5G получил экран частотой обновления 120 Гц, у остальных моделей этот показатель не превышает 90 Гц. Дисплей новинок, несмотря на повышенную яркость, защищает глаза пользователя благодаря снижению излучения синего света.

Galaxy A52 и Galaxy A52 5G получили батарею ёмкостью 4500 мАч, а Galaxy A72 — ёмкостью 5000 мАч. Компания утверждает, что смартфоны могут работать на одном заряде до двух дней.

Samsung

У смартфонов есть поддержка microSD. Хранилище можно расширить до 1 ТБ. В смартфонах Galaxy A52 и Galaxy A72 установлен процессор Snapdragon 720G, а в Galaxy A52 5G — Snapdragon 750G.

Цены и доступность в России:

Смартфоны будут доступны для покупки в России с 17 марта в лавандовом, черном и синем цветах по цене:

  • 26990 рублей (128 ГБ) и 32990 рублей (256 ГБ) за Galaxy A52

  • 35990 рублей (128 ГБ) и 39990 рублей (256 ГБ) за Galaxy A72.

Технические характеристикиGalaxy A52Galaxy A72
Дисплей6.5” FHD+ Super AMOLED6.7” FHD+ Super AMOLED
Infinity-O Display (1080 x 2400), 407 ppiInfinity-O Display (1080 x 2400), 394 ppi
Частота обновления 90 ГцЧастота обновления 90 Гц
Размеры и вес75.1 x 159.9 x 8.4 мм77.4 x 165.0 x 8.4 мм
189 г203 г
КамераФронтальнаяФронтальная
32МП ФФ (F2.2)32МП ФФ (F2.2)
ОсновнаяОсновная
Основная: 64MP OIS AF (F1.8, 0.8µm)Основная: 64MP OIS AF (F1.8, 0.8µm)
Ультраширокоугольная: 12MP ФФ (F2.2, 1.12µm)Ультраширокоугольная: 12МП ФФ (F2.2, 1.12µm)
Макро: 5МП ФФ (F2.4, 1.12µm)Макро: 5МП ФФ (F2.4, 1.12µm)
Глубины: 5MП ФФ (F2.4, 1.12µm)Tелефото (3x): 8МП (F2.4, 1.0µm)
*Zoom*Zoom
Цифровой зум до 10XЦифровой зум до 30X
Оптический зум до 3X
ПроцессорSnapdragon 720G 2 ядра х 2.3 ГГц + 6 ядер х 1.8 ГГцSnapdragon 720G 2 ядра х 2.3 ГГц + 6 ядер х 1.8 ГГц
ПамятьОЗУ: 4/8ГБОЗУ: 6/8ГБ
ПЗУ: 128/256ГБПЗУ: 128/256ГБ
Расширение памяти и SIM2 слота (SIM 1 + SIM 2 или MicroSD)2 слота (SIM 1 + SIM 2 или MicroSD)
Micro SD: до 1 ТБMicro SD: до 1 ТБ
Аккумулятор4,500 мАч (типовое значение)5,000 мАч (типовое значение)
ЗарядкаБыстрая зарядка 25 ВтБыстрая зарядка 25 Вт
* Проводная зарядка, совместимая с QC2.0 и AFC..* Проводная зарядка, совместимая с QC2.0 и AFC..
* 25-ваттное зарядное устройство для Galaxy A52 с ускоренным зарядом продается отдельно, в комплекте с Galaxy A52 ЗУ 15 Вт* 25-ваттное зарядное устройство для Galaxy A52 с ускоренным зарядом продается отдельно, в комплекте с Galaxy A52 ЗУ 15 Вт
ОСAndroid 11Android 11
СетьLTELTE
ПодключениеWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5GHz)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5GHz)
Bluetooth® v 5.0Bluetooth® v 5.0
USB Type 2.0-CUSB Type 2.0-C
Location (GPS, Глонасс, BeiDou, Galileo)Location (GPS, Глонасс, BeiDou, Galileo)
ПлатежиNFC Samsung Pay, NFC Google PayNFC Samsung Pay, NFC Google Pay
СенсорыАкселерометр, сенсор отпечатков пальцев, гироскоп, геомагнитный сенсор, датчик Холла, датчик освещенности, виртуальный датчик приближенияАкселерометр, сенсор отпечатков пальцев, гироскоп, геомагнитный сенсор, датчик Холла, датчик освещенности, виртуальный датчик приближения
АутентификацияТип блокировки: графический ключ, PIN, парольТип блокировки: графический ключ, PIN, пароль
Биометрическая блокировка: распознавание лица, датчик отпечатков пальцевБиометрическая блокировка: распознавание лица, датчик отпечатков пальцев
Защита от влагиIP67IP67