Samsung представила сверхбюджетный смартфон с 6000 мАч в аккумуляторе

Смартфон поддерживает 15-Вт зарядку. Устройство оснащено 6,5-дюймовым дисплеем разрешением 720p+. В основной камере у него есть 48-Мп датчик, он дополняется сенсором глубины и 2-Мп макрокамерой. Также имеется 5-Мп ультраширокоугольный модуль. Фронтальная камера состоит из 8-Мп датчика.

Galaxy M12, по всему видимому, работает на процессоре Exynos 850. Поддержки 5G у смартфоне нет. Имеется встроенный в кнопку питания сканер отпечатков пальцев.

Когда Galaxy M12 появится в России, неизвестно. Стоимость устройства должна быть низкая, так как серия Galaxy M включает в себя наиболее доступные модели Samsung, созданные для конкуренции с китайскими бюджетными смартфонами.