Samsung представит флагманские смартфоны Galaxy S24, 24+ и 24 Ultra раньше ожидаемого

Обычно новые модели этой серии представляются в феврале, но на этот раз анонс ожидается уже в январе 2024 года. Данное решение, вероятно, связано с ранним проведением «Саммита Snapdragon» от Qualcomm, который теперь запланирован на октябрь 2023-го.

Спецификации новых устройств также начинают просачиваться в СМИ. Ожидается, что Galaxy S24 Ultra получит 6,8-дюймовый экран с разрешением 3120 x 1440 пикселей и пиковой яркостью до 2500 нит.

Корпус смартфона будет выполнен из титанового сплава, а его вес составит 233 грамма. Габариты устройства будут 162,3 x 79 x 8,6 мм.

Кроме того, основная камера Galaxy S24 Ultra будет обновлена. Хотя разрешение останется на уровне 200 Мп, модель датчика изменится на ISOCELL HP2SX, что обещает улучшенное качество снимков.