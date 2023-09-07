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08:32, 07 сентября 2023
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Samsung представит флагманские смартфоны Galaxy S24, 24+ и 24 Ultra раньше ожидаемого

И всё из-за Qualcomm

Свежие утечки говорят о том, что Samsung намерена ускорить выпуск своих флагманских смартфонов Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra.

Обычно новые модели этой серии представляются в феврале, но на этот раз анонс ожидается уже в январе 2024 года. Данное решение, вероятно, связано с ранним проведением «Саммита Snapdragon» от Qualcomm, который теперь запланирован на октябрь 2023-го.

Спецификации новых устройств также начинают просачиваться в СМИ. Ожидается, что Galaxy S24 Ultra получит 6,8-дюймовый экран с разрешением 3120 x 1440 пикселей и пиковой яркостью до 2500 нит.

Корпус смартфона будет выполнен из титанового сплава, а его вес составит 233 грамма. Габариты устройства будут 162,3 x 79 x 8,6 мм.

Кроме того, основная камера Galaxy S24 Ultra будет обновлена. Хотя разрешение останется на уровне 200 Мп, модель датчика изменится на ISOCELL HP2SX, что обещает улучшенное качество снимков.

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