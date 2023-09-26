Samsung представит флагманскую линейку Galaxy S24 раньше ожидаемого

Недавно стало известно, что компоненты для новых флагманов начнут производиться уже в следующем месяце, а дата выпуска также была запланирована раньше обычного.

По данным инсайдеров, Samsung намерена представить линейку Galaxy S24 уже 18 января 2024 года.

Это на месяц раньше, чем обычно происходил анонс серии. Такое решение было принято, вероятно, из-за конкуренции с iPhone 15.

Ранний релиз позволит пользователям быстрее ознакомиться с новыми устройствами корейского бренда. Напомним, что ранее Samsung уже меняла даты выпуска своих продуктов. Например, Galaxy S20 был выпущен в марте 2020 года, в то время как Galaxy S21 — в январе 2021-го.