Samsung прекратил программную поддержку трех популярных моделей смартфонов

Обновления ПОО играют важную роль в устранении уязвимостей в системе безопасности. Без постоянной поддержки эти устройства могут со временем стать более восприимчивыми к рискам, поэтому пользователям, особенно тем, кто использует приложения, например, банков следует задуматься о переходе на новые модели.

В связи с этим эксперты советуют пользователям переходить на более новые устройства, такие как Galaxy A55, который предлагает пять лет обновлений ПО. Кроме того, такие модели, как Galaxy S24, обещают расширенную поддержку до семи лет, но и стоит он заметно дороже.