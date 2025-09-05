Samsung прекратила поддержку серии Galaxy Note 20

Опубликовано 05 сентября 2025, 21:451 мин.
Samsung прекратила поддержку серии Galaxy Note 20Что это значит для пользователей
Samsung официально завершила программную поддержку серии Galaxy Note 20. Смартфоны больше не будут получать обновления Android и исправления безопасности.
© Samsung
Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra вышли в августе 2020 года с Android 10. Эти модели стали последними в линейке. За пять лет они получили три крупных обновления Android и регулярно выпускались патчи безопасности — сначала каждый месяц, потом реже. Но теперь устройства полностью исчезли из списка поддерживаемых.
Что это значит для владельцев? Смартфоны останутся на Android 13 и на последней версии патча безопасности, который уже установлен. Телефон можно продолжать использовать, но он станет менее защищён.
Если вы владелец Note 20, стоит задуматься о переходе на более современную модель.