Samsung прекратила поддержку серии Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra вышли в августе 2020 года с Android 10. Эти модели стали последними в линейке. За пять лет они получили три крупных обновления Android и регулярно выпускались патчи безопасности — сначала каждый месяц, потом реже. Но теперь устройства полностью исчезли из списка поддерживаемых.

Что это значит для владельцев? Смартфоны останутся на Android 13 и на последней версии патча безопасности, который уже установлен. Телефон можно продолжать использовать, но он станет менее защищён.

Если вы владелец Note 20, стоит задуматься о переходе на более современную модель.