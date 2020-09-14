Samsung прекратит выпускать негибкие флагманы
Об этом заявляет один из самых авторитетных интернет-инсайдеров под ником Ice Universe. С его слов выходит, что мобильное подразделение корейской компании сменило свою стратегию развития и в ее обновленном варианте нет места линейкам Galaxy S и Galaxy Note в числе флагманских устройств. Более того, судя по твиту источника, Samsung также упростит “внутренности” и смартфонов линейки Galaxy A:
Samsung переключила своё внимание на складные телефоны. Поэтому не стоит удивляться, что линейка Galaxy S21 будет недостаточно мощной. Также производитель откажется от выпуска производительных моделей Galaxy A, тот же Galay Note20 уже выглядит как смартфон линейки Galaxy A. Есть признаки того, что Samsung может ослабить серии Samsung Galaxy S и Galaxy Note и продвигать только серию Z в качестве флагманской.
Стоит отметить, что утечка объясняет появившиеся ранее слухи о том, что именно Galaxy Z Fold 2, а не Galaxy S21 или Note 21, станет первым смартфоном компании, который получит подэкранную селфи-камеру: Samsung не имеет смысла реализовывать столь прорывную технологию в нефлагманском телефоне.