Samsung прекратит выпускать негибкие флагманы

Анонсированный недавно Samsung Galaxy Note 20 вызвал немало вопросов касательно принадлежности устройства к флагманам. Материалы корпуса, некоторые возможности, да и в целом, отношение компании к девайсу — все говорило о том, что в августе было представлено лишь два настоящих флагмана: Galaxy Note 20 Ultra и Galaxy Z Fold 2. По всей видимости, в ближайшее время Samsung и вовсе прекратит выпускать негибкие флагманы, оставив в качестве “топовых” решений лишь линейку Galaxy Z Fold и Z Flip.