Samsung приблизит смартфоны Galaxy S к устройствам Note

Если у Galaxy S22 Ultra будет специальный слот, он может получить ещё и датчик, который будет определять, вставлен S Pen в смартфон или нет. Это позволит связать какие-нибудь программные действия с положением стилуса.

Напомним, серия Galaxy Note 2021 была отменена из-за нехватки чипов. Была информация о том, что Samsung может вернуться к ней. Тем не менее, такие изменения в линейке флагманов Samsung Galaxy S могут указывать на то, что новых моделей в серии Note уже не будет.