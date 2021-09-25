Samsung приблизит смартфоны Galaxy S к устройствам Note

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Samsung приблизит смартфоны Galaxy S к устройствам NoteУ них тоже будет слот под стилус
Последние пару недель ходят слухи о том, что грядущий Galaxy S22 Ultra будет иметь слот под стилус S Pen, как это было у смартфонов серии Galaxy Note. Эту линейку Samsung решила временно закрыть, поэтому данная информация звучит вполне реалистично.
Если у Galaxy S22 Ultra будет специальный слот, он может получить ещё и датчик, который будет определять, вставлен S Pen в смартфон или нет. Это позволит связать какие-нибудь программные действия с положением стилуса.
Напомним, серия Galaxy Note 2021 была отменена из-за нехватки чипов. Была информация о том, что Samsung может вернуться к ней. Тем не менее, такие изменения в линейке флагманов Samsung Galaxy S могут указывать на то, что новых моделей в серии Note уже не будет.