Samsung придумала, как увеличить время работы смартфонов

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Samsung придумала, как увеличить время работы смартфоновНужны манипуляции с частотой обновления экрана
Журналисты обнаружили новую патентную заявку Samsung, касающуюся переменной частоты обновления. Описанная там технология позволила бы увеличить автономность смартфонов.
Samsung предлагает применять разную частоту обновления для каждой части экрана. Например, если вы используете свой смартфон в режиме разделённого экрана, причём в одной части проигрывается видео на YouTube, а в другой открыта вкладка браузера, устройство может автоматически применять более высокую частоту обновления к первой части.
В патенте показан экран, отображающий контент с тремя разными частотами обновления, а именно 30 Гц, 60 Гц и 120 Гц.
Сейчас в смартфонах используется переменная частота обновления 1–120 Гц, но она применяется сразу ко всему экрану.