Samsung придумала, как увеличить время работы смартфонов

Samsung предлагает применять разную частоту обновления для каждой части экрана. Например, если вы используете свой смартфон в режиме разделённого экрана, причём в одной части проигрывается видео на YouTube, а в другой открыта вкладка браузера, устройство может автоматически применять более высокую частоту обновления к первой части.

В патенте показан экран, отображающий контент с тремя разными частотами обновления, а именно 30 Гц, 60 Гц и 120 Гц.

Сейчас в смартфонах используется переменная частота обновления 1–120 Гц, но она применяется сразу ко всему экрану.