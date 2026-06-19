​​Samsung придумала складной телефон, превращающийся в «брусок»

Из чертежей, правда, нельзя узнать, из каких материалов сделан корпус, насколько он прочный или как именно работает сам механизм складывания.

Означает ли это, что Samsung скоро выпустит такой телефон? Скорее всего, нет. Больше похоже на патент «на всякий случай», чтобы никто не опередил.