Опубликовано 19 июня 2026, 19:301 мин.
Samsung придумала складной телефон, превращающийся в «брусок»Пока только патент
Samsung получила патент на необычную конструкцию складного устройства. Если верить СМИ, телефон в сложенном виде напоминает брусок, при развёртывании превращается в классический плоский экран.
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Патент под номером US D1,130,402 S выдан подразделению Samsung Display в этом месяце, хотя заявка была подана ещё в январе 2023 года. В описании фигурирует «дисплейное устройство». На чертежах видно, что гибкие панели обёрнуты вокруг корпуса, а с одного торца имеется видимый механизм. Всего в документации 14 листов с изображениями под разными углами — как в сложенном, так и в развёрнутом виде.
Из чертежей, правда, нельзя узнать, из каких материалов сделан корпус, насколько он прочный или как именно работает сам механизм складывания.
Означает ли это, что Samsung скоро выпустит такой телефон? Скорее всего, нет. Больше похоже на патент «на всякий случай», чтобы никто не опередил.