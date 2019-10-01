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Samsung придумала способ запускать голограммы со смартфонов
Точнее проекции, которые будто парят в воздухе
Компания Samsung запатентовала специальную док-станцию, с помощью которой можно будет выводить со смартфона изображения в виде голографической проекции. Журналисты предполагают, что устройство будет совместимо с будущим Samsung Galaxy S11.
О патенте рассказывает ресурс LetsGoDigital. Док-станция отчасти похожа на чехол, в который надо вставить смартфон. После этого на небольшом незаметном стекле сбоку появляется проекция. В ней могут быть отображены время и дата, различные уведомления и другая информация. Выглядит всё так, будто надписи парят в воздухе.
С проекцией можно будет взаимодействовать. Так же, как с сенсорным экраном. Изображения, например, можно растягивать и увеличивать.
Для работы устройства используется полупрозрачное зеркало и светоотражающий элемент. Когда оно выйдет, и выйдет ли, неизвестно.
LetsGoDigital
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