Samsung приостановила поставки смартфонов и телевизоров в Россию

Сначала сообщалось, что Samsung прекратила поставки из-за «текущих геополитических событий». Компания заявила, что будет «активно следить за этой сложной ситуацией, чтобы определить наши дальнейшие шаги».

Теперь же РИА Новости со ссылкой на некий источник внутри компании написали следующее: «В ближайшее время компания возобновит свою работу в обычном режиме. Сейчас мы работаем над поиском решений по восстановлению наших поставок в Россию. Что касается сервисного обслуживания — оно производится в полном объёме».

Ранее стало известно, что Южная Корея решила не ограничивать поставки потребительских товаров в Россию по санкциям США, но не исключила собственных санкций.