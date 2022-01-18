Samsung привезла в Россию бюджетный смартфон с камерой на 48 Мп

Помимо основной 48-Мп камеры у Galaxy A03 есть камера глубины на 2 Мп. Фронталка тут представлена 5-Мп датчиком. Смартфон оснащён восьмиядерным процессором, Samsung утверждает, что он обеспечивает высокую скорость и низкую задержку. NFC для бесконтактной оплаты тут нет.

Устройство будет доступно в трёх цветах — чёрном, красном и синем. Galaxy A03 можно купить в России начиная с 18 января по цене 10 490 рублей за версию с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти и 11 990 рублей за версию с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти.