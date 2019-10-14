Samsung привезла в Россию бюджетный смартфон с огромным аккумулятором

Одной подзарядки хватит на 29 часов просмотра видео, 49 часов разговоров по телефону и 131 час прослушивания музыки. Смартфон также поддерживает функцию быстрой зарядки на 15 Вт.

Экран у Galaxy M30s имеет диагональ 6,4 дюйма и разрешение Full HD+. Камера у аппарата тройная: с датчиками на 48, 8 и 5 Мп. «Фронталка» оснащена сенсором на 16 Мп. Работает устройство на восьмиядерном процессоре Exynos 9611.

Новинку можно купить уже с сегодняшнего дня в онлайн-магазинах Samsung и Связной в чёрном, синем и белом цветах. Стоит смартфон всего 16 990 рублей.