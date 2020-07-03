Samsung привезла в Россию недорогой смартфон с поддержкой бесконтактных платежей

Samsung анонсировала модель ещё в марте. Что любопытно, в международной версии Galaxy A11 не имеет модуля NFC. А вот в российской, и в этом можно убедиться по описанию характеристик устройства на сайте, поддержка бесконтактных платежей есть.

Galaxy A11 оснащён 6,4-дюймовым экраном разрешением 720 x 1560 пикселей, основной тройной камерой с датчиками на 13 Мп, 2 Мп и 5 Мп. У фронтальной камеры разрешение составляет 8 Мп. Смартфон получил 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятор ёмкостью 4000 мАч и поддержку зарядки мощностью 15 Вт.

Смартфон продаётся в трёх цветах: белом, чёрном и красном. Его цена составляет 9 990 рублей.