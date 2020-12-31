Samsung привезла в Россию новые бюджетные смартфоны A-серии

Первое устройство Galaxy A12 может похвастаться хорошей камерой и ёмким аккумулятором на 5000 мАч. Основная камера тут представлена четырьмя модулями: на 48 Мп, на 5 Мп (ультраширик), макрокамера на 2 Мп и датчик глубины. Смартфон оснащён экраном диагональю 6,5 дюйма. Он продаётся в версии с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной, а также в версии 4 ГБ + 64 ГБ.

Galaxy A02s тоже получил аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Есть у него и поддержка быстрой 15-Вт зарядки. Экран у него такой же большой, но основная камера содержит три датчика.

Galaxy A12 предлагают по цене 11 990 рублей и 13 990 рублей в зависимости от версии. Galaxy A02s с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти стоит 10 490 рублей