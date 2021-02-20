Samsung привезла в Россию сверхбюджетный смартфон с 5000 мАч в батарее

Устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 7,75 Вт. Galaxy A02 оснастили экраном диагональю 6,5 дюйма разрешением HD+. Основная камера у него двойная. Состоит из датчиков на 13 Мп и 2 Мп (макро объектив). Селфи-камера тут 5-Мп.

В качестве аппаратной основы смартфона выступает процессор MediaTek MT6739. Оперативной памяти тут 2 ГБ, а постоянной — 32 ГБ. Но можно расширить её до 1 ТБ с помощью microSD.

Смартфон Samsung Galaxy A02 продаётся в чёрном, синем и красном цветах в интернет-магазине Samsung, фирменной рознице и у партнёров. Его рекомендованная цена составляет 8990 рублей.