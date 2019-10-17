Samsung признала ненадёжность сканера отпечатков пальцев у своих смартфонов

Сообщается, что Samsung пообещала выпустить программное обновление, которое устранит уязвимость в системе безопасности смартфона. Это серьёзная проблема, ведь плохая работа дактилоскопического датчика ставит под угрозу защиту личных данных пользователей.

Представитель Samsung рассказал, что компания сейчас проводит внутренне исследование. До тех пор, пока не будут готовы результаты, производитель советует пользователям применять только авторизованные аксессуары.

Журналисты пишут, что похожая проблема наблюдается и у смартфонов линейки Galaxy Note10.