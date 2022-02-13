Samsung призналась в обмане по поводу характеристик новых смартфонов Galaxy S22

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Samsung призналась в обмане по поводу характеристик новых смартфонов Galaxy S22По поводу частоты обновления экрана
Недавно Samsung представила серию смартфонов. Galaxy S22. Компания заявила, что все три модели поддерживают частоту обновления экрана до 120 Гц. Однако оказалось, что кое-какая информация была недостоверной.
Сообщалось, что только Galaxy S22 Ultra может изменять частоту обновления от 1 до 120 Гц благодаря особой технологии. А вот Galaxy S22 и Galaxy S22+, по первоначальным заявлениям Samsung, могли снизить частоту до 10 Гц.
Теперь же утверждается, что Galaxy S22 и Galaxy S22+ могут регулировать частоту только в пределах 48-120 Гц. К сожалению, компания не пояснила, почему она говорила о 10 Гц. Пока, как пишут источники, Samsung продолжает вводить в заблуждение покупателей своей рекламой.
Источник: Notebookcheck