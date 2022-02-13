Samsung призналась в обмане по поводу характеристик новых смартфонов Galaxy S22

Сообщалось, что только Galaxy S22 Ultra может изменять частоту обновления от 1 до 120 Гц благодаря особой технологии. А вот Galaxy S22 и Galaxy S22+, по первоначальным заявлениям Samsung, могли снизить частоту до 10 Гц.

Теперь же утверждается, что Galaxy S22 и Galaxy S22+ могут регулировать частоту только в пределах 48-120 Гц. К сожалению, компания не пояснила, почему она говорила о 10 Гц. Пока, как пишут источники, Samsung продолжает вводить в заблуждение покупателей своей рекламой.