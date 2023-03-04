Samsung продала больше гибких смартфонов, чем все бренды вместе взятые в 2022 году

12:38, 04 марта 2023
1 мин.
Samsung продала больше гибких смартфонов, чем все бренды вместе взятые в 2022 годуЯвный лидер рынка
Судя по последним данным, сейчас Samsung сильно контролирует рынок складных смартфонов. Продажи её гибких устройств превышают продажи аналогичных гаджетов у всех других брендов вместе взятых.
Фото: Unsplash
В 2022 году на рынке складных смартфонов было зафиксировано впечатляющее количество отгрузок — 14,2 млн. Samsung стала явным лидером, поставив чуть менее 12 млн гибких устройств. Другие игроки на рынке, такие как Huawei , Oppo, Vivo , Xiaomi и Honor, поставили менее одного миллиона складных смартфонов за тот же период.
Забегая вперёд, по оценкам, поставки устройств с гибким экраном удвоятся в 2023 году и достигнут впечатляющих 30 млн. Samsung поставила цель отгрузить 15 млн единиц Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4 вместе взятых.