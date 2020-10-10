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Samsung продаст свой рекордно быстрый процессор китайским производителям смартфонов
Речь об Exynos 1080
На днях Samsung рассказала о новом процессоре Exynos 1080, который значительно опередил в тесте производительности топовое на сегодня решение Snapdragon 865 Plus. Как оказалось, этот чипсет будет предназначен только для китайских производителей смартфонов.
Известно, что Exynos 1080 изготовлен по 5-нм техпроцессу, оснащён ядрами Cortex-A78 и GPU Mali-G78. Впрочем, это не флагманский процессор Samsung. Компания готовит ещё более мощный чип Exynos 2100. А Exynos 1080 будет поставляться вместе со смартфонами среднего класса.
При этом выбор будет ограничен китайскими производителями. Первым устройством с Exynos 1080 станет модель vivo в этом году. Сама Samsung — южнокорейская компания, и если информация верна, то можно не ждать Exynos 1080 в фирменных смартфонах корейцев.