Samsung продаст свой рекордно быстрый процессор китайским производителям смартфонов

Известно, что Exynos 1080 изготовлен по 5-нм техпроцессу, оснащён ядрами Cortex-A78 и GPU Mali-G78. Впрочем, это не флагманский процессор Samsung. Компания готовит ещё более мощный чип Exynos 2100. А Exynos 1080 будет поставляться вместе со смартфонами среднего класса.

При этом выбор будет ограничен китайскими производителями. Первым устройством с Exynos 1080 станет модель vivo в этом году. Сама Samsung — южнокорейская компания, и если информация верна, то можно не ждать Exynos 1080 в фирменных смартфонах корейцев.