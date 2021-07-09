Samsung продолжит выпуск сверхпопулярного бюджетного смартфона Galaxy M21 под новым именем

В сети уже опубликовали характеристики грядущего устройства. Согласно утечке, Galaxy M21 (2021) получит то же «железо», что и его предшественник. Версия 2021 года будет отличаться только наличием Android 11 с оболочкой One UI 3.1.

Можно уверенно говорить, что Galaxy M21 (2021) получит 6,5-дюймовый дисплей Super AMOLED разрешением Full HD+, тройную камеру с главным 48-Мп датчиком, 20-Мп фронталку, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, поддержку 15-Вт зарядки, процессор Exynos 9611.

В России прошлогодний Galaxy M21 с 64 ГБ памяти можно купить за 16 тысяч рублей. Сколько будет стоит версия 2021 года, пока неясно.