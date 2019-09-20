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Сегодня 18:17

Samsung просит владельцев складного Galaxy Fold обращаться со смартфоном аккуратнее

А то мало ли
В Европе уже начались продажи смартфона Samsung с гибким экраном — Galaxy Fold. Анонсирован он был давно, но начать продаваться никак не мог из-за проблем с конструкцией, которые обнаружили первые обзорщики. Компания заявила, что все недостатки исправила. Но всё равно опубликовала ролик, в котором просит обращаться с устройством бережно.

В ролике Samsung сначала описывает достоинства аппарата, который «может превратиться из смартфона в планшет». Но не забывает уточнить, что касаться устройства нужно легко, держать подальше от воды и пыли, а также предметов, которые могут его повредить. Компания объясняет, что с таким замечательным Galaxy Fold и обращаться нужно соответствующе. «(прим. смартфон) deserves care like no other», — заключает Samsung.

В целом, советы полезные, но с учётом всей истории Galaxy Fold выглядят подозрительно. Будем надеяться, что смартфоны всё-таки окажутся не настолько хрупкими, и долгое ожидание начала их продаж оправдается.

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