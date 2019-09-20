Samsung просит владельцев складного Galaxy Fold обращаться со смартфоном аккуратнее

В ролике Samsung сначала описывает достоинства аппарата, который «может превратиться из смартфона в планшет». Но не забывает уточнить, что касаться устройства нужно легко, держать подальше от воды и пыли, а также предметов, которые могут его повредить. Компания объясняет, что с таким замечательным Galaxy Fold и обращаться нужно соответствующе. «(прим. смартфон) deserves care like no other», — заключает Samsung.

В целом, советы полезные, но с учётом всей истории Galaxy Fold выглядят подозрительно. Будем надеяться, что смартфоны всё-таки окажутся не настолько хрупкими, и долгое ожидание начала их продаж оправдается.