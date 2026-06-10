Samsung протестировала прошивку будущего бюджетного смартфона Galaxy A18

Опубликовано 10 июня 2026, 19:241 мин.
Samsung протестировала прошивку будущего бюджетного смартфона Galaxy A18Релиз скоро
Samsung продолжает работу над недорогим смартфоном Galaxy A18. Об этом говорят данные с тестового сервера Samsung в Европе. СМИ наткнулись на файлы прошивки для этой модели.
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Модель будет иметь номер SM-A185F. Речь идёт о версии с поддержкой 4G. Позже, скорее всего, выйдет и версия с 5G.
Особенность в том, что Samsung использует для этих файлов современный метод шифрования SHA256 вместо старого MD5. Что говорит нам о том, что Galaxy A18 4G выйдет сразу с новой One UI 9.
Напомним, что предшественник, Galaxy A17 4G, появился в сентябре 2025 года. Что касается версии с 5G, то A17 5G вышел в августе того же года
Пока неизвестно, повторится ли этот сценарий с Galaxy A18.
Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
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