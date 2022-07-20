Самсунг против «китайцев» в среднем классе: сравнение Galaxy A53 и Realme 9 Pro

Авторы YouTube-канала «Smart Обзор» сравнили новый Galaxy A53 с Realme 9 Pro. Оказалось, что Samsung не так сильно отличается от конкурента.

В комплекте с А53 идёт только кабель, а вот вместе с Realme 9 Pro вы также получите блок питания (33 Вт) и чехол. Сканер отпечатка при этом у Samsung встроен в экран, а у Realme - в кнопку питания. Срабатывают сканеры в обоих случаях быстро.

По экрану смартфоны отличаются. У Samsung стоит AMOLED-матрица, у Realme - IPS. Частота обновления у обоих устройств одинаковая: 120 Гц.

Ниже минимальная яркость на Realme, а вот ярче всего экран на А53. По звуку выгодно отличается тоже Samsung: звучание у него сочнее и ярче.

Процессор на Samsung A53 установлен Exynos 1280 5G. В тестах он оказывается примерно таким же, как процессор Realme (Snapdragon 695G). Все замеры вы можете увидеть ниже.