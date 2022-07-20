Самсунг против «китайцев» в среднем классе: сравнение Galaxy A53 и Realme 9 Pro

Самсунг против «китайцев» в среднем классе: сравнение Galaxy A53 и Realme 9 ProЭксперт выбрал лучший из них
Авторы YouTube-канала «Smart Обзор» сравнили новый Galaxy A53 с Realme 9 Pro. Оказалось, что Samsung не так сильно отличается от конкурента.
В комплекте с А53 идёт только кабель, а вот вместе с Realme 9 Pro вы также получите блок питания (33 Вт) и чехол. Сканер отпечатка при этом у Samsung встроен в экран, а у Realme - в кнопку питания. Срабатывают сканеры в обоих случаях быстро.
По экрану смартфоны отличаются. У Samsung стоит AMOLED-матрица, у Realme - IPS. Частота обновления у обоих устройств одинаковая: 120 Гц.
Ниже минимальная яркость на Realme, а вот ярче всего экран на А53. По звуку выгодно отличается тоже Samsung: звучание у него сочнее и ярче.
Процессор на Samsung A53 установлен Exynos 1280 5G. В тестах он оказывается примерно таким же, как процессор Realme (Snapdragon 695G). Все замеры вы можете увидеть ниже.
На высоких настройках в Shadowgun Legends вы сможете на обоих смартфонах поиграть с FPS 40 к/с. В целом с повседневными задачами справляется шустрее при этом Realme.
Ёмкость аккумулятора в обоих случаях равняется 5000 мА*ч. Хватает на большее время при этом вновь Realme, а не Samsung. При этом заряжается 9 Pro немного быстрее: за 30 минут активного использования - на 55 процентов (A53 - на 45 процентов), за час - на 95 процентов (А53 - на 85 процентов).
Что касается камер, то при хорошем освещении Realme и Samsung делают практически одинаковые снимки. Широкоугольная камера оказывается лучше вместе с тем у А53, а в ночном режиме разница между ним и 9 Pro почти незаметна.
Sansung также превосходит конкурента тем, что может снимать в 4К 30 к/с и в 1080p 60 к/с. Правда, стабилизации в этом случае нет.
Вывод
В целом А53 - это очень неплохой аппарат. Было бы ещё лучше, если бы на него поставили нормальный процессор, отмечает эксперт. Причём сам по себе он почти такой же, как А52, только стоит дороже. А вот вместо Realme 9 Pro лучше всё же выбрать версию Realme 9 Pro+, так как она мощнее Galaxy A53.