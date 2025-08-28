Samsung проведет ещё одну презентацию уже 4 сентября

На приглашении изображен куб, который словно складывается и раскладывается. Это уже породило слухи о возможной премьере складного устройства нового формата — например, смартфона с тройным сгибом, как у Huawei.

Осенью Samsung традиционно выпускает устройства серии Fan Edition (FE), поэтому можно ожидать и Galaxy S25 FE, и, возможно, планшет в версии FE. Посмотреть трансляцию Unpacked можно будет на сайте Samsung и на официальном YouTube-канале компании.

Начало сентября обещает быть насыщенным: сначала свое слово скажет Samsung, а уже через 5 дней пройдет ежегодная презентация Apple с новыми iPhone.