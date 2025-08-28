Телефоны
Опубликовано 28 августа 2025, 19:54
1 мин.

Samsung проведет ещё одну презентацию уже 4 сентября

Перед стартом IFA
Samsung объявила о новом мероприятии, которое пройдет онлайн 4 сентября — за день до открытия выставки IFA в Берлине. Пока что Samsung не раскрывает, какие устройства будут представлены.
© Samsung

На приглашении изображен куб, который словно складывается и раскладывается. Это уже породило слухи о возможной премьере складного устройства нового формата — например, смартфона с тройным сгибом, как у Huawei.

Осенью Samsung традиционно выпускает устройства серии Fan Edition (FE), поэтому можно ожидать и Galaxy S25 FE, и, возможно, планшет в версии FE. Посмотреть трансляцию Unpacked можно будет на сайте Samsung и на официальном YouTube-канале компании.

Начало сентября обещает быть насыщенным: сначала свое слово скажет Samsung, а уже через 5 дней пройдет ежегодная презентация Apple с новыми iPhone.

Источник:theverge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Samsung
,
#презентация