Samsung проведет ещё одну презентацию уже 4 сентября

Опубликовано 28 августа 2025, 19:541 мин.
Samsung проведет ещё одну презентацию уже 4 сентябряПеред стартом IFA
Samsung объявила о новом мероприятии, которое пройдет онлайн 4 сентября — за день до открытия выставки IFA в Берлине. Пока что Samsung не раскрывает, какие устройства будут представлены.
© Samsung
На приглашении изображен куб, который словно складывается и раскладывается. Это уже породило слухи о возможной премьере складного устройства нового формата — например, смартфона с тройным сгибом, как у Huawei.
Осенью Samsung традиционно выпускает устройства серии Fan Edition (FE), поэтому можно ожидать и Galaxy S25 FE, и, возможно, планшет в версии FE. Посмотреть трансляцию Unpacked можно будет на сайте Samsung и на официальном YouTube-канале компании.
Начало сентября обещает быть насыщенным: сначала свое слово скажет Samsung, а уже через 5 дней пройдет ежегодная презентация Apple с новыми iPhone.