Samsung проведёт презентацию Galaxy Z Fold7 и Z Flip7 в Нью-Йорке в июле

Кроме основных моделей, Samsung намекнула на устройство Galaxy Z Fold7 Ultra. Пока неясно, будет ли это отдельная модель или просто другое название для Fold7. Некоторые считают, что Ultra — это продвинутая версия или даже новый трижды складывающийся смартфон.

Также ожидается появление более доступной версии — Galaxy Z Flip7 FE.

Ранее Samsung уже проводила виртуальные мероприятия из Нью-Йорка, например, для Galaxy Z Fold4 и Flip4 в 2022 году.

Пока точная дата презентации не объявлена, но ожидается, что она пройдёт в начале июля.