Samsung проведёт презентацию Galaxy Z Fold7 и Z Flip7 в Нью-Йорке в июле

Опубликовано 05 июня 2025, 20:111 мин.
Samsung проведёт презентацию Galaxy Z Fold7 и Z Flip7 в Нью-Йорке в июлеПервая физическая презентация за долгое время
Samsung готовится представить свои новые складные смартфоны — Galaxy Z Fold7 и Z Flip7 — в начале июля. По слухам, мероприятие Unpacked пройдёт в Нью-Йорке. Это будет первая физическая презентация в этом городе с 2019 года, когда компания показала Galaxy Note10, пишут СМИ.
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Кроме основных моделей, Samsung намекнула на устройство Galaxy Z Fold7 Ultra. Пока неясно, будет ли это отдельная модель или просто другое название для Fold7. Некоторые считают, что Ultra — это продвинутая версия или даже новый трижды складывающийся смартфон.
Также ожидается появление более доступной версии — Galaxy Z Flip7 FE.
Ранее Samsung уже проводила виртуальные мероприятия из Нью-Йорка, например, для Galaxy Z Fold4 и Flip4 в 2022 году.
Пока точная дата презентации не объявлена, но ожидается, что она пройдёт в начале июля.