Samsung «раньше времени» анонсировала бета-версию One UI 9 для Galaxy S26

Samsung «раньше времени» анонсировала бета-версию One UI 9 для Galaxy S26До Android 17
Программа доступна для владельцев Galaxy S26 в шести странах: Германии, Индии, Корее, Польше, Великобритании и США. Присоединиться можно через приложение Samsung Members.
В обновлении среди изменений СМИ отмечают следующие:
Приложение «Контакты» теперь поддерживает ИИ-инструмент Creative Studio. С его помощью можно создавать персонализированные карточки для звонков.
Панель быстрых настроек стала удобнее: регуляторы яркости экрана, громкости и управления музыкой вынесены отдельно.
В приложении «Заметки» добавили новые типы линий для пера и декоративные ленты для украшения записей.
Если система заметит подозрительную активность опасного приложения, она автоматически заблокирует его установку и запуск файлов, а также порекомендует, как защитить устройство.
Ждём полноценного релиза.