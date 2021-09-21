Samsung раскрыла детали о смартфонной камере на 200 Мп

Один HP1 может функционировать как несколько различных датчиков благодаря специальному алгоритму на основе глубокого обучения. Он может выполнять объединение пикселей 2x2, что приводит к разрешению 50 Мп с эффективным размером пикселя 1,28 мкм. В этом режиме он может снимать видео в качестве 8K и 30 кадров в секунду.

Другой режим использует схему 4x4. В результате получается разрешение 12,5 Мп с размером пикселей 2,56 мкм, что больше, чем у большинства датчиков на рынке.

Помимо этого, ISOCELL HP1 поддерживает HDR и функцию Smart-ISO Pro. Чтобы обеспечить быструю и точную автофокусировку, Samsung оснастила ISOCELL HP1 технологией обнаружения фазы Double Super PD. Она насчитывает вдвое больше пикселей автофокусировки, чем Super PD. Эти пиксели покрыты микро-объективами для автофокусировки, что позволяет быстрее фокусироваться на быстро движущихся объектах.