Samsung раскрыла детали о смартфонной камере на 200 Мп

Samsung раскрыла детали о смартфонной камере на 200 МпЭто первый такой датчик
Один HP1 может функционировать как несколько различных датчиков благодаря специальному алгоритму на основе глубокого обучения. Он может выполнять объединение пикселей 2x2, что приводит к разрешению 50 Мп с эффективным размером пикселя 1,28 мкм. В этом режиме он может снимать видео в качестве 8K и 30 кадров в секунду.
Другой режим использует схему 4x4. В результате получается разрешение 12,5 Мп с размером пикселей 2,56 мкм, что больше, чем у большинства датчиков на рынке.
Помимо этого, ISOCELL HP1 поддерживает HDR и функцию Smart-ISO Pro. Чтобы обеспечить быструю и точную автофокусировку, Samsung оснастила ISOCELL HP1 технологией обнаружения фазы Double Super PD. Она насчитывает вдвое больше пикселей автофокусировки, чем Super PD. Эти пиксели покрыты микро-объективами для автофокусировки, что позволяет быстрее фокусироваться на быстро движущихся объектах.