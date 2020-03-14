Samsung раскрыла новый бюджетный смартфон

Итак Galaxy A11 работает на неназванном восьмиядерном процессоре частотой 1,8 ГГц. Это может быть либо чипсет MediaTek, либо Exynos. Скорее всего, аппарат будет выпущен в двух версиях — с 2 ГБ и 3 ГБ оперативной памяти. Обе версии получат 32 ГБ постоянной памяти. Кроме того, смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 4000 мАч.

Поскольку устройство бюджетное Samsung поставила в него не AMOLED-дисплей, а TFT экран диагональю 6,4 дюйма и разрешением HD+.

Камера у Galaxy A11 имеет три датчика — на 13 Мп, 5 Мп и 2 Мп. «Фронталка» 8-мегапиксельная.

Смартфон будет доступен в четырёх цветах: чёрном, синем, красном и белом. Когда он выйдет, где и по какой цене, пока неизвестно.