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Samsung раскрыла новый бюджетный смартфон
Galaxy A11
Samsung раскрыла на своём официальном сайте новый бюджетный смартфон — Galaxy A11. Стали известны все характеристики, но доступность устройства пока остаётся неясной.
Итак Galaxy A11 работает на неназванном восьмиядерном процессоре частотой 1,8 ГГц. Это может быть либо чипсет MediaTek, либо Exynos. Скорее всего, аппарат будет выпущен в двух версиях — с 2 ГБ и 3 ГБ оперативной памяти. Обе версии получат 32 ГБ постоянной памяти. Кроме того, смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 4000 мАч.
Поскольку устройство бюджетное Samsung поставила в него не AMOLED-дисплей, а TFT экран диагональю 6,4 дюйма и разрешением HD+.
Камера у Galaxy A11 имеет три датчика — на 13 Мп, 5 Мп и 2 Мп. «Фронталка» 8-мегапиксельная.
Смартфон будет доступен в четырёх цветах: чёрном, синем, красном и белом. Когда он выйдет, где и по какой цене, пока неизвестно.