Samsung раскрыла подробности будущего ИИ в смартфонах Galaxy

Компания собирается представить функцию AI Live Translate Call, которая обеспечит перевод аудио и текста во время телефонных звонков в режиме реального времени. Эти переводы будут обрабатываться непосредственно на устройстве, что повысит уровень конфиденциальности и безопасности.

Запуск Galaxy AI ожидается в начале 2024 года, вероятно, одновременно с выпуском линейки смартфонов Galaxy S24. Samsung также продемонстрировала свою генеративную модель Gauss, которая будет использоваться в различных мобильных устройствах со следующего года.

По мере того как производители смартфонов продолжают инвестировать в создание функций, основанных на искусственном интеллекте, Samsung видимо хочет быть в авангарде, конкурируя с такими лидерами отрасли, как Google и Apple.