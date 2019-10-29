Samsung раскрыла российские города с высоким спросом на смартфон за 160 тысяч рублей

Как сообщила компания Samsung, в Иркутске, Новосибирске и Казани Galaxy Fold раскупили в течение первого дня. А к концу уикенда устройство закончилось и в половине магазинов Москвы. Сейчас Samsung работает над тем, чтобы оперативно поставлять товар во все точки продаж.

Напомним, запуск Galaxy Fold сопровождался проблемами: блогеры, которые первыми получили устройство на руки, сообщили о неполадках в конструкции экрана. В итоге Samsung пришлось отозвать смартфоны и исправлять недостатки. Вышедший недавно вариант Galaxy Fold впрочем всё равно достаточно хрупкий, по крайней мере, сама компания просит обращаться с ним аккуратнее.