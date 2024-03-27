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Опубликовано 27 марта 2024, 21:53
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Samsung раскрыла устройства, которые получат обновление One UI 6.1

Оно начнет распространяться на этой неделе
Samsung официально объявила график выхода долгожданного обновления One UI 6.1, которое принесет набор новых функций искусственного интеллекта на ваши (если они есть в списке) устройства.

Дебютировав на Galaxy S24, One UI 6.1 появится на некоторых моделях Galaxy 2023 года, начиная с этого четверга, 28 марта. Первыми обновление получат серии Galaxy S23, Z Flip 5, Fold 5 и S23 FE. Пользователям Galaxy Tab S9 придется подождать немного дольше, скорее всего, до следующей недели.

Список выглядит следующим образом:

  • Серия Galaxy S23 (S23, S23+, S23 Ultra)

  • Galaxy S23 FE 

  • Galaxy Z Fold 5

  • Galaxy Z Flip 5

  • Серия Galaxy Tab S9 (S9, S9+, S9 Ultra)

Главная причина обновиться? ИИ-функции, которыми хвалился S24. Этот интересный пакет включает в себя такие функции, как расширенные возможности поиска, перевод языков в режиме реального времени и более умную поддержку обмена сообщениями. Samsung, кстати, намекает на то, что в будущем эти функции могут появиться и в серии Galaxy S22.

Для владельцев старых устройств Galaxy пока нет подтвержденных сроков получения One UI 6.1. Даже когда он появится, в нем, скорее всего, не будет функций искусственного интеллекта.

Источник:9to5Google
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Samsung AR09HSSFAWK
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#обновление
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#Samsung