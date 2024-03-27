Samsung раскрыла устройства, которые получат обновление One UI 6.1

Дебютировав на Galaxy S24, One UI 6.1 появится на некоторых моделях Galaxy 2023 года, начиная с этого четверга, 28 марта. Первыми обновление получат серии Galaxy S23, Z Flip 5, Fold 5 и S23 FE. Пользователям Galaxy Tab S9 придется подождать немного дольше, скорее всего, до следующей недели.

Список выглядит следующим образом:

Серия Galaxy S23 (S23, S23+, S23 Ultra)

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Серия Galaxy Tab S9 (S9, S9+, S9 Ultra)

Главная причина обновиться? ИИ-функции, которыми хвалился S24. Этот интересный пакет включает в себя такие функции, как расширенные возможности поиска, перевод языков в режиме реального времени и более умную поддержку обмена сообщениями. Samsung, кстати, намекает на то, что в будущем эти функции могут появиться и в серии Galaxy S22.

Для владельцев старых устройств Galaxy пока нет подтвержденных сроков получения One UI 6.1. Даже когда он появится, в нем, скорее всего, не будет функций искусственного интеллекта.