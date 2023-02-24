Samsung раскрыла все подробности о новом процессоре для смартфонов среднего класса

Новинка предлагает небольшие улучшения. Есть поддержка хранилища UFS 3.1 и более мощный процессор для задач искусственного интеллекта. Чипсет теперь может работать с телефонами с разрешением до FHD+ и частотой обновления экрана 144 Гц, а также с 200-мегапиксельными основными камерами.

Exynos 1380 изготовлен по 5-нм техпроцессу, получил 4 высокопроизводительных ядра Cortex-A78 с тактовой частотой 2,4 ГГц и 4 эффективных ядра Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц. В качестве GPU тут выступает Mali-G68 MP5. Samsung утверждает, что процессор обеспечивает более продвинутое распознавание речи для голосовых помощников, а также улучшенное распознавание изображений.