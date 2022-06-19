Samsung рассказала, что делать, если купленный вами смартфон не активировался в России

В беседе с «РГ Digital» Samsung объяснила, что политика по региональным ограничениям много лет существует на глобальном уровне и не является специфичной для РФ. В компании заявили, что «если пользователь не активировал смартфон, предназначенный для другого рынка, в стране приобретения, он может обратиться за услугой негарантийного сервисного обслуживания в стране использования».

Правда, надо помнить, что «порядок обращений пользователей по данным вопросам составляет не более 15 обращений в месяц по всей России».