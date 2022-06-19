Samsung рассказала, что делать, если купленный вами смартфон не активировался в России

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Samsung рассказала, что делать, если купленный вами смартфон не активировался в РоссииВыход один
На днях «Известия» сообщили, что часть смартфонов Samsung, которые завозятся в Россию в рамках так называемого параллельного импорта, невозможно активировать в стране. Южнокорейская компания рассказала, что делать в такой ситуации покупателю.
В беседе с «РГ Digital» Samsung объяснила, что политика по региональным ограничениям много лет существует на глобальном уровне и не является специфичной для РФ. В компании заявили, что «если пользователь не активировал смартфон, предназначенный для другого рынка, в стране приобретения, он может обратиться за услугой негарантийного сервисного обслуживания в стране использования».
Правда, надо помнить, что «порядок обращений пользователей по данным вопросам составляет не более 15 обращений в месяц по всей России».