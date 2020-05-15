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Samsung рассказала, как защищает флагманские смартфоны от хакерских атак
Есть специальный чип
Samsung рассказала, как защищает флагманские смартфоны, в частности Galaxy S20, от хакерских атак. Оказалось, что дело в специальном процессоре.
Пост об этом Samsung опубликовала на своём официальном сайте. Компания указала, что многие из пользователей хранят на смартфонах ценную информацию. Это делает устройства мишенью для злоумышленников.
По словам представителей компании, в основе системы безопасности Galaxy S20 лежит специальный процессор для защиты данных пользователя от хакерских аппаратных атак. Он представляет собой чип с изолированным пространством, способный обнаруживать недопустимые изменения напряжения или температуры. Также процессор непрерывно скремблирует (обратимо преобразует цифровой поток) и шифрует конфиденциальные данные. Чип оснащён алгоритмами безопасности для предотвращения атак по сторонним или побочным каналам.