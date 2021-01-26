Samsung рассказала о рекордно экономичном дисплее в Galaxy S21 Ultra

Сообщается, что новая технология дисплея обеспечивает более низкое энергопотребление за счёт ускорения электронного потока в органическом слое экрана. Стоит пояснить, что пиксели в OLED панелях сделаны из органических материалов, которые светятся, когда электрический ток пропускают через них. Ускорение движения электронов в органическом слое увеличивает яркость света при меньшем потреблении энергии. Такая технология повышает срок службы батареи.

Напомним, Galaxy S21 Ultra 5G пока доступен по предзаказу. Продажи стартуют 5 февраля 2021 года. Цены на устройство начинаются со 109 990 рублей.