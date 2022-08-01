Samsung разошлёт новые смартфоны и часы 1800 людям до официального анонса

В заявке пользователи должны рассказать историю о том, как они представляют себе использование новых продуктов Galaxy. Samsung выберет победителей случайным образом. Они станут одними из первых, кто воспользуется новинками Galaxy.

Ожидается, что на следующем мероприятии Galaxy Unpacked 2022 Samsung представит раскладушку Galaxy Z Flip 4, складной флагман Galaxy Z Fold 4, смарт-часы Galaxy Watch 5 и наушники Galaxy Buds 2 Pro.

Samsung будет принимать заявки с 28 июля по 3 августа, а победители будут объявлены 8 августа 2022 года. По словам Samsung, будут отобраны 1800 человек. Мероприятие Galaxy Unpacked 2022 же состоится 10 августа.