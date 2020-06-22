Samsung разослала пользователям рекламу, несмотря на отказ от её получения

Владельцы смартфонов с фирменной оболочкой One UI жалуются на рекламу уже не в первый раз. На днях Samsung разослала промо-сообщение о розыгрыше телефона Galaxy S20. Отмечается, что от назойливых уведомлений людей даже не спасает отказ от получения «Маркетинговой информации», который можно установить в настройках.

Ранее пользователи Reddit уже рассказывали, что смартфоны Samsung переполнены рекламой в различных приложениях. Это касается даже флагманских устройств, за которые люди и так заплатили большие деньги при покупке. Некоторые пользователи утверждают, что опция «получать маркетинговую информацию» у них отключена, но реклама всё равно продолжает приходить.