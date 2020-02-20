Samsung разослала странные уведомления на смартфоны по всему миру

О необычных сообщениях рассказал в том числе представитель издания The Verge. По его словам, уведомление появилось на раскладушке Galaxy Z Flip, которую он тестирует.

Samsung уже успела объяснить, что же всё-таки случилось. Как оказалось, уведомления стали следствием внутренних тестов и никак не повлияли на работу устройств. Сервис Find My Mobile, который отправлял сообщения, позволяет владельцам аппаратов Samsung удалённо найти их и создать резервную копию данных, а также удалить некоторую информацию. Поэтому неудивительно, что такие уведомления могли испугать пользователей.

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