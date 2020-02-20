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Samsung разослала странные уведомления на смартфоны по всему миру
Но бояться тут нечего
Стало известно, что Samsung разослала странные уведомления на смартфоны по всему миру. Владельцы некоторых устройств Galaxy получили сообщения от приложения Find My Mobile с загадочным содержанием: у кого-то в уведомлении просто отображались две цифры «1».
О необычных сообщениях рассказал в том числе представитель издания The Verge. По его словам, уведомление появилось на раскладушке Galaxy Z Flip, которую он тестирует.
Samsung уже успела объяснить, что же всё-таки случилось. Как оказалось, уведомления стали следствием внутренних тестов и никак не повлияли на работу устройств. Сервис Find My Mobile, который отправлял сообщения, позволяет владельцам аппаратов Samsung удалённо найти их и создать резервную копию данных, а также удалить некоторую информацию. Поэтому неудивительно, что такие уведомления могли испугать пользователей.
Для оформления использовано фото Android Authority
The Verge