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Сегодня 17:16
Samsung разрешила брать смартфоны по подписке всем россиянам
Можно не переплачивать за устройства и постоянно менять модели
Samsung сообщила о том, что программа Samsung Forward теперь охватывает всю территорию России. По ней россияне могут пользоваться мобильными устройствами Galaxy за небольшую ежемесячную плату.
Возможность пользоваться подпиской получили, например, жители Магадана и Владивостока. Полный список магазинов, участвующих в программе, можно уточнить на официальном сайте.
По программе Samsung Forward плата в месяц за смартфон получается небольшой. После 12 платежей можно бесплатно обменять устройство на новую модель или выкупить в собственность, доплатив остаточную стоимость.
Если же пользователь просто вернёт смартфон, то ему выплачивать оставшуюся сумму не нужно. Так можно сэкономить до 37% от стоимость аппарата.
Оформить заявку на участие в программе можно тут. Срок её рассмотрения составляет минуту. После одобрения забрать смартфон можно в любом выбранном магазине.
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