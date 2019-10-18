Samsung разрешила брать смартфоны по подписке всем россиянам

Возможность пользоваться подпиской получили, например, жители Магадана и Владивостока. Полный список магазинов, участвующих в программе, можно уточнить на официальном сайте.

По программе Samsung Forward плата в месяц за смартфон получается небольшой. После 12 платежей можно бесплатно обменять устройство на новую модель или выкупить в собственность, доплатив остаточную стоимость.

Если же пользователь просто вернёт смартфон, то ему выплачивать оставшуюся сумму не нужно. Так можно сэкономить до 37% от стоимость аппарата.

Оформить заявку на участие в программе можно тут. Срок её рассмотрения составляет минуту. После одобрения забрать смартфон можно в любом выбранном магазине.